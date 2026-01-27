"Estamos felices de que Roco nos haya elegido para volver al fútbol chileno"

Archivo - Chile.- Palestino oficializó a Cristián Muñoz como su nuevo DT de singular manera - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Ene. (ATON) -

Cristián Muñoz, técnico de Palestino, se refirió al fichaje del experimentado defensa nacional y a la opción de que el portero Sebastián Pérez deje el club en este mercado, ante el interés de Colo Colo.

Palestino sumó un nuevo refuerzo para esta temporada 2026 al repatriar a Enzo Roco, quien puso fin a más de una década en el fútbol extranjero.

Cristián Muñoz, técnico del cuadro árabe, se refirió a la incorporación del zaguero, campeón de la Copa América Centenario con la Roja.

"Roco es un futbolista que ha jugado en todos lados y en grandes equipos. Lo hemos traído para que nos aporte su jerarquía y experiencia. Estamos felices de que él nos haya elegido para volver al fútbol chileno. Ahora nuestra tarea es adaptarlo al trabajo del equipo para que esté disponible lo antes posible", expresó el DT en conversación con radio ADN.

"Hasta ahora, con la incorporación de Enzo Roco cerramos el plantel. Pero el fútbol siempre te da sorpresas, a veces aparecen jugadores que uno no tiene presupuestados", añadió "La Nona".

Sobre la opción de que el portero Sebastián Pérez deje el conjunto tetracolor en este mercado, ante el interés de Colo Colo, el estratego sostuvo: "Hay rumores de que se puede ir a otros equipos, pero hasta el momento no. Mientras la gerencia del club no me diga nada y no haya nada concreto, él sigue siendo arquero de Palestino. Sebastián es un jugador súper importante para el equipo".

Por último, Muñoz anticipó los desafíos en este 2026: "Nosotros trabajamos para ser un equipo competitivo. Será un lindo desafío. Cuando hay mucha competencia, para los jugadores también es motivante. Tienen que estar todos disponibles, porque el año va a ser complejo en cuanto a torneos".