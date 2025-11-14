"Estamos indignados con decisión de Tabilo, eligió ir a una simple exhibición"

Tenis, Alejandro Tabilo vs Fernando Coria El tenista Alejandro Tabilo de Chile lamenta perder punto frente a Fernando Coria de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2025 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 27/02/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Si bien Alejandro Tabilo ya cerró la temporada, el tenista chileno está en el centro de la polémica al sorprender que participará en el torneo de exhibición UTS (Ultimate Tennis Showdown) en Guadalajara en febrero del próximo año, justo el mismo fin de semana en que el equipo nacional de Copa Davis jugará por las Qualifiers, con rival y lugar por definir aún.

La decisión de la primera raqueta criollo tomó por completa sorpresa a la Federación de Tenis de Chile y generó la completa molestia del presidente del organismo, Sergio Elías, considerando que "Jano" ya se bajó de las dos series de este año, ante Bélgica por lesión y frente a Luxemburgo por privilegiar el circuito ATP.

"Estamos indignados con la decisión de Tabilo, en un momento en que Chile se jugará algo tan importante como la clasificación al Grupo Mundial. Él eligió ir a una simple exhibición, me parece inaceptable", expresó el timonel en declaraciones enviadas por la Fetech.

"Cuando un jugador recibe el apoyo de la federación, lo mínimo que uno espera es compromiso, no solo cuando es conveniente. El compromiso verdadero se demuestra cuando Chile lo necesita y Chile necesita a todos sus tenistas", añadió.

Por último, agregó: "Cuando privilegió el circuito sobre Copa Davis en septiembre, lo entendimos porque su carrera lo necesitaba. En esta ocasión no hay puntos, es una simple exhibición. Es una falta de respeto al equipo, sus compañeros y capitán, además de la camiseta. No es una decisión menor, es dar la espalda en un momento crítico. La camiseta de Chile merece otra actitud, otro nivel de responsabilidad y otra jerarquía".