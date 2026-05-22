Futbol, Universidad Catolica vs Barcelona SC. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, resaltó la valiosa victoria como local ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores y envió un recado a los críticos.

Universidad Católica mantiene su ilusión de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El cuadro cruzado se hizo fuerte como local en el Claro Arena y derrotó por por 2-0 a Barcelona de Ecuador para continuar como líder del Grupo D del torneo continental, a falta de una fecha.

Tras la victoria, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, resaltó el resultado que los mantiene en carrera por avanzar en el certamen.

"Fuimos pacientes, circulamos y tuvimos jugadas muy claras antes del gol. En líneas generales estamos muy conformes, porque hicimos un gran partido, teníamos que ganar, ganamos y ganamos justamente", expresó el DT argentino.

"Estamos muy bien. La parte anímica es importantísima en el rendimiento individual y colectivo. El hecho de haber tenido la copa que estamos teniendo, fue todo por méritos del grupo, el equipo se consolida con los resultados. Es todo positivo y optimista. Estamos muy contentos de haber llegado a la quinta fecha de la fase de grupos en esta posición y de la manera que llegamos", añadió.

Además, envió un potente recado a los críticos: "Estamos muy contentos por el triunfo que tuvimos. Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa, estoy disfrutando mucho eso. Mañana nos fijaremos cómo vamos a armar el domingo (ante Colo Colo)".

Por último, sobre el crucial duelo ante Boca en Argentina por la última jornada, Garnero sostuvo: "No tenemos la posibilidad y la suerte de estar clasificados con 10 puntos, como veo que en otras zonas sí pasó. Vamos a tener que ir a Boca a hacer un muy buen partido. Estamos muy confiados de que vamos a traernos la clasificación".