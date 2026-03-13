¿Estará Cepeda? La respuesta del DT de Elche sobre oncena ante el Madrid

Chile.- DT del Elche y sorpresiva titularidad de Lucas Cepeda: "No iba a jugar" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Mar. (ATON) -

El cuadro del delantero chileno visitará este sábado al conjunto merengue en el Santiago Bernabéu por la Liga española.

El Elche de Lucas Cepeda visitará este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la 28° fecha 28 de la Liga española.

La presencia del delantero chileno en el duelo ante los merengues es una incertidumbre, debido a que el ex Colo Colo perdió la titularidad y en el último duelo frente al Villarreal se tuvo que conformar con ver todo el compromiso desde la banca de suplentes.

Frente a esto, el técnico del conjunto franjiverde, Eder Sarabia, aseguró las complicaciones que tiene para definir al equipo titular.

"No es fácil elegir a los once titulares. Casi todos los jugadores han tenido bastantes oportunidades y también está en ellos encontrar la regularidad. Una de las cosas que siempre intento preguntarme es: ¿Estoy siendo justo con algunos jugadores?", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Al final pongo todo eso encima de la balanza, más lo que yo intuyo, lo que veo, la competencia que tienen los jugadores en cada posición... Valoramos todo", añadió.

Sobre la oncena para medirse al Real Madrid, sostuvo: "Puede ser que haya algún cambio, puede ser que no haya tantos, pero analizaremos todo. Yo estoy contento porque hemos hecho una buena semana y eso me hace ser optimista. Vamos a ver si somos capaces de elegir el mejor once posible".