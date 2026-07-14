La U estaría cerca de abrochar un nuevo refuerzo para el segundo semestre

Archivo - Chile.- "Fui el único que se opuso a ir al TAS, me avergonzaba ganar un título así" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El conjunto laico afina los últimos detalles para sellar el préstamo de un espigado defensor uruguayo que milita en México.

Luego de concretar el arribo del volante argentino Gonzalo Reyna, en Universidad de Chile trabajan para abrochar lo antes posible a su nueva incorporación para el segundo semestre.

De acuerdo con radio ADN, los azules tendrían "muy avanzada" la opción de fichar al uruguayo Valentín Gauthier, defensa de 1,91 metros que milita en el Club León de México.

Aunque logró afirmarse como titular en los últimos encuentros del torneo de Clausura azteca ante la lesión del chileno Sebastián Vegas, desde el citado medio indicaron que el charrúa podría salir para liberar cupos de extranjero en el cuadro esmeralda.

El elenco laico buscaría el préstamo del espigado central, quien se formó en Juventud de Las Piedras y debutó en 2022, manteniéndose en el club hasta mediados de 2025 cuando dio el salto al país norteamericano.