Esteban González y Coquimbo fueron citados al Tribunal de Disciplina

Futbol, Coquimbo Unido vs Union Española. Fecha 30, Liga primera 2025. El entrenador de Coquimbo Unido Esteban Gonzalez es fotografiado al termino del partido de primera division contra Union Española disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 11 Dic. (ATON) -

El cuadro "pirata" fue denunciado por el árbitro Claudio Díaz por el retraso en el inicio del partido ante Unión Española, por la última fecha del Campeonato Nacional.

Pese a conseguir el histórico título del Campeonato Nacional 2025, Esteban González no continuará en como entrenador de Coquimbo Unido, pues el estratego partirá a México para ser nuevo DT del Querétaro.

Sin embargo, el adiestrador tendrá que realizar un último trámite en su rol de técnico del cuadro "pirata", al comparecer en el Tribunal de Disciplina después de que el club fuera denunciado por el árbitro Claudio Díaz por unas faltas cometidas en el partido del pasado sábado ante Unión Española, por la última fecha del certamen.

En su informe oficial, el juez consignó que el cotejo inició con seis minutos de retraso, debido a la conducta del conjunto aurinegro: "El club local no cumple con el protocolo de inicio. No ingresando al campo de juego junto a la cuaterna arbitral y el equipo rival".

Frente a esto, González deberá comparecer ante el tribunal el próximo 16 de diciembre de manera telemática, según radio Cooperativa.

Además, en el documento denunció la presencia de personas no autorizadas durante la salida de los equipos. En ese sentido, el réferi reportó que los jugadores de Coquimbo Unido ingresaron "con menores en brazos y niños escolta, ambas activaciones sin cumplir con lo indicado en correo de Ligas Profesionales".