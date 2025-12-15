Esteban González se llevaría al Querétaro a figura del campeón Coquimbo

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Fecha 26, Liga de Primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Sebastian Galani es fotografiado durante el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Dic. (ATON) -

El volante Sebastián Galani sería refuerzo de Gallos Blancos tras expresa petición del estratego, quien dejó el cuadro "pirata" para arribar a la banca del conjunto mexicano.

Después de guiar a Coquimbo Unido a su primer título en la Primera División del fútbol chileno, Esteban González no dirigirá al cuadro "pirata" en 2026, pues partirá al Querétaro de México.

Pero el "Chino" no emigraría solo al elenco azteca desde el conjunto aurinegro, pues se llevaría a una de las figuras del flamante campeón del balompié nacional.

Se trata del volante Sebastián Galani. Es que según dio a conocer La Tercera, el ex mediocampista de Universidad Católica y Universidad de Chile será refuerzo de Gallos Blancos tras expresa petición del estratego.

"Sebastián Galani, que fue capitán y pilar en la mitad de la cancha aurinegra, es la incorporación estrella de Esteban González en su aterrizaje al país azteca", publicó el citado medio.

En caso de oficializarse todo, el futbolista vivirá a sus 28 años su primera experiencia en el balompié extranjero.