Esteban Matus deja Audax Italiano y se va a un grande del continente

Futbol, Audax Italiano vs Colo Colo Fecha 6, Liga de primera 2026. El jugador de Audax Italiano Esteban Matus es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra Colo Colo disputado n el estadio Bicentenario de La Florida, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El lateral izquierdo será compañero de una figura mundialista

Antes que inicie la segunda rueda, Audax Italiano pierde a una de sus grandes figuras, Esteban Matus, quien parte a uno de los grandes del continente, donde tienen por meta para esta temporada ganar la Copa Sudamericana.

El lateral izquierdo, quien ya fue nominado a la Selección Chilena en el proceso de Ricardo Gareca y que sonó permanentemente en los grandes de nuestro fútbol, incluso estuvo en la U sin concretar su incorporación; finalmente, emigra del elenco audino.

El comunicador César Merlo, que se especializa en el mercado de traspasos, dio a conocer en sus redes sociales que fue fichado por Olimpia de Paraguay.

La información añade que el Rey de Copas acordó su compra y la firma será por un contrato de largo plazo, lo que terminó convenciendo a las partes.

En el decano del fútbol paraguayo, como es conocido el elenco albinegro, será compañero del mundialista neozelandés Tim Payne, experimentado defensor que fue destacado en el reciente torneo planetario disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Matus tendrá por entrenador en Olimpia a Pablo "Vitamina" Sánchez, quien en múltiples oportunidades y equipos ha dirigido en nuestro país, y que ahora tiene por meta a nivel internacional la disputa de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán en los octavos de final al vencedor de la llave entre Independiente de Medellín y Vasco da Gama.

En el plano local, este domingo enfrentan a Libertad, en uno de los partidos con mayor historia del fútbol paraguayo, conocido como el "Clásico Blanco y Negro".