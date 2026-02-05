Esteban Pavez debutó en Alianza, pero se lesionó en derrota por la Libertadores

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Esteban Pavez es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 5 Feb. (ATON) -

El volante chileno fue titular, pero sufrió una dura lesión en la rodilla y tuvo que abandonar a los 75 minutos en la caída como visita frente al 2 de Mayo de Paraguay.

Esteban Pavez fue presentado hace unos días y ya tuvo su esperado debut en Alianza Lima. Y lo hizo nada menos que en la Copa Libertadores, aunque su estreno fue amargo.

Es que el cuadro peruano cayó por 1-0 en su visita al 2 de Mayo de Paraguay, por la fase previa del torneo continental, y el ex Colo Colo, quien fue titular, sufrió una dura lesión en la rodilla y tuvo que abandonar a los 75 minutos.

La prensa incaica ya hablan sobre una lesión de gravedad. Según El Comercio, "la alegría se convirtió en lágrimas de dolor una vez que tuvo que ser reemplazado tras sufrir un duro golpe en la rodilla derecha".

"El volante, frustrado por no seguir en el campo de juego, soltó un par de sollozos de cólera por no seguir sumando minutos", añadió.

Consignar que minutos después de la salida de Pavez, Diego Acosta anotó un golazo para la victoria de 2 de Mayo y colocar en ventaja al elenco guaraní en la llave, cuya revancha será será el próximo miércoles en Lima a las 21:30 horas.