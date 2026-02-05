Esteban Pavez: "Estoy caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo"

Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Esteban Pavez es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Feb. (ATON) -

El volante chileno manifestó toda su frustración tras sufrir una lesión que le obligó a ser reemplazado en su debut en la derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores. "Creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes", sostuvo el nacional.

Esteban Pavez tuvo un amargo debut en Alianza Lima. El volante chileno arrancó como titular, pero tuvo que abandonar el campo a los 74 minutos al sufrir una lesión en la derrota por 1-0 frente al 2 de Mayo en Paraguay, por la fase previa de la Copa Libertadores.

El ex mediocampista de Colo Colo tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo después de que un rival le cayera encima de la rodilla.

En zona mixta, el nacional manifestó toda su frustración, aunque la dolencia no sería tan grave como especuló la prensa peruana.

"Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo", comenzó diciendo el volante chileno sobre la desafortunada acción.

"Creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes. Confío mucho en que mis compañeros den vuelta la llave", añadió Pavez.

Consignar que la revancha se disputará el próximo miércoles 11 de febrero en Lima, donde Alianza buscará dar vuelta la llave para avanzar a la siguiente fase previa del torneo continental.