Esteban Pavez tuvo su revancha: campeón en Perú

Archivo - Chile.- Pavez tras arribar a Perú: "Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 May. (ATON) -

El ex capitán de Colo Colo fue buena figura en el título de Alianza de Lima.

Esteban Pavez no se fue de la mejor manera de Colo Colo.

El volante decidió irse del club albo el año pasado debido a los cuestionamientos que había no sólo a su rendimiento, sino que también a su liderazgo como capitán del equipo.

Fue su ex entrenador en Colo Colo, Pablo Guede, quien le dio una opción de revancha al llamarlo para integrar el plantel de Alianza de Lima de Perú.

Y Pavez dio el ancho y este sábado pudo celebrar su revancha al ganar junto a Los Íntimos de La Victoria el título del Torneo Apertura.

Alianza fue campeón tras imponerse 3-0 sobre Chankas y Pavez fue titular e incluso aportó con una asistencia.

Al celebrar el logro, el volante chileno no olvidó todo lo que enfrentó el último año.

El año pasado, los últimos seis meses, fueron difíciles en Colo Colo. Pasaron muchas cosas, a veces el fútbol es un poco injusto, pero sabía que con trabajo y perseverancia las cosas se logran. Fue un buen cambio dejar Colo Colo y venir acá , señaló el mediocampista.

El chileno continuó indicando que venía con muchas ganas, fue importante el llamado del profe Pablo Guede ( ) El grupo es muy humilde, me recibieron bien desde el primer día. La dirigencia, mis compañeros me hicieron sentir a gusto, eso es importante y estoy feliz .

Pavez, de 36 años, jugó 16 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias. Sumó más de 1.400 minutos en cancha.