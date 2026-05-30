La estirpe de Eduardo Vargas le da brillo a una deslavada U

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas, centro, celebra un gol contra Deportes Concepcion durante un partido de primera disputado en el - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El histórico goleador fue autor de los goles que le dieron los tres puntos a los azules ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile logró, no con poco esfuerzo, derrotar 2-1 a Deportes Concepción, uno de los colistas de la Liga de Primera.

La verdad es que no fue una presentación primorosa del equipo de Fernando Gago.

Más bien, requirió de ciertas circunstancias.

El incontrarrestable dominio azul en el primer tiempo, no se tradujo en un amplio marcador en favor de la U.

De hecho, el cuadro universitario sólo logró irse en ventaja por la cuenta mínima y a través de un penal servido por Eduardo Vargas -que se lo pidió a Charles Aránguiz- que vino a poner un mínimo de justicia.

Y es que el cuadro que tiene la conducción técnica de Fernando Díaz, no ocultó que fue construido para enfrentar este encuentro con ideas defensivas, aun cuando la actual situación en la tabla los debe obligar, al menos, a buscar puntos.

Pero la U, hay que recalcar, no supo traducir en goles su mayor control de juego.

Lo más dramático para el equipo universitario es que en el segundo tiempo, cuando Deportes Concepción sí salió a buscar algo más -guiado por Jorge Henríquez- se vio urgida. Más aún cuando la escuadra penquista logró el empate con un notable disparo de Mario Sandoval que le dobló las manos al portero Gabriel Castellón.

Pero la U pudo recuperarse. A partir de la expulsión de Diego Carrasco, los azules volvieron a tener la pelota y si algo les faltaba para dar el golpe de gracia, ahí apareció de nuevo Eduardo Vargas para entregar un poco de luz a una victoria de Universidad de Chile que fue bastante oscura.

Universidad de Chile (2)

Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 88 ), Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Charles Aránguiz (Juan Martín Lucero, 72 ), Lucas Barrera, Agustín Arce (Javier Altamirano, 63 ); Maximiliano Gutiérrez, Eduardo Vargas e Iván Vásquez (Lucas Assadi, 63 ). DT: Fernando Gago.

Deportes Concepción (1)

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Diego Carrasco; Jorge Henríquez (Carlos Escobar, 90 ), Yonathan Rodríguez, Misael Dávila (Bryan Véjar, 90 ); Aldrix Jara (Mario Sandoval, 46 ), Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza (Ángel Gillard, 56 ). DT: Fernando Díaz.

Liga de Primera (Fecha 14).

Estadio Nacional.

Goles: Eduardo Vargas (U, 24 y 84´) el primero de penal y Mario Sandoval (DC, 59 )Expulsado: Diego Carrasco (DC, 74 ).

Público: 33.948 personas.

Árbitro: Mario Salvo.