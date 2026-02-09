Estoy desvinculado de la ANFP. Por norma interna, corresponde retirarme"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El arbitro Felipe Gonzalez es fotografiado durante el partido por la Supercopa 2025 entre Colo Colo contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Feb. (ATON) -

El árbitro Felipe González se refirió a su retiro del referato chileno. "No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco", sostuvo el juez.

Felipe González no dirigirá más en el fútbol chileno a nivel profesional. El árbitro se vio obligado a colgar el silbato por una norma interna de la ANFP.

Es que la norma establece que los réferis pueden dirigir hasta los 45 años, y González cumplirá 46 en marzo próximo. El propio colegiado explicó su situación.

"Estoy actualmente desvinculado de la ANFP. No me han finiquitado porque están haciendo los ajustes, pero ya no pertenezco, dado que la vida del arbitraje profesional es hasta los 45 años. Por norma interna, corresponde retirarme", reconoció en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Hasta el año pasado yo cumplía con todos los requisitos para el parche FIFA. Pruebas físicas, teóricas y por rendimiento. Además, dirigí la final de la Recopa Sudamericana y la final de la Supercopa entre Colo Colo y la U en el Santa Laura. Estaba en el peak de mi carrera", añadió sobre el buen 2025 que tuvo.

Tras dejar la actividad, Felipe González sostuvo: "Trabajo en BancoEstado. Cumplo un rol de gestor de contratos con empresas externas (...) Yo estudié Gestión en Servicios Financieros en mención Pyme y paralelamente estudié para ser árbitro. Después del retiro de un juez, hay muy poco campo laboral, dado que le dieron toda su vida al arbitraje. La mayoría son profesores de Educación Física y te piden experiencia. Es complejo retirarse".

Por último, Felipe González sentenció: "Felizmente yo siempre tuve otra pega, en el único banco con rol social".