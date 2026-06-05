Estrella de Portugal ni piensa en Chile y solamente se enfoca en el Mundial

Futbol, Portugal vs Marruecos Copa Mundial de Rusia 2018 El jugador de Marruecos Karin EL Ahmadi, izquierda, disputa el balón contra Bernardo Silva de Portugal durante el partido por el grupo B jugado en el estadio Luzhniki de Moscú 20/06/2018 Andres - ANDRES PIÑA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

Bernardo Silva habló este viernes con los medios y ni se refirió al amistoso del sábado ante la Roja, pues solamente se centró en la cita planetaria.

Mientras en el plantel de la Selección chilena esperan con ansias el amistoso de este sábado ante Portugal en Oeiras, Lisboa, por tratarse de una potencia y candidato a ganar el título del Mundial 2026, en el combinado luso no piensan mucho en la Roja.

Es que este viernes Bernardo Silva, una de las grandes estrellas del elenco europeo, habló con los medios y ni se refirió al conjunto nacional, pues solamente se enfocó en la cita planetaria.

"Ganar es un sueño, pero también una meta y una gran oportunidad. Y eso se debe al equipo que tenemos, a los años que llevamos juntos, porque es un equipo que, a pesar de tener muchos jugadores jóvenes, está muy bien preparado. João Neves y Nuno Mendes son muy jóvenes, pero tienen mucha experiencia", expresó el jugador del Manchester City.

"Tenemos una excelente combinación de experiencia y juventud, energía, para ser exigentes. No nos colocaremos por encima de otros equipos, pero tampoco por debajo. Si miramos a Francia, España, Inglaterra, Argentina y otros, tenemos que ver a estos equipos como favoritos, como nosotros, pero siempre de igual a igual, porque no somos inferiores", añadió.

Consignar que el amistoso entre Portugal y Chile está programado para disputarse este sábado a las 13:45 horas chilena en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Lisboa.