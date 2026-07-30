"Estuve muy cerca de llegar a Boca, pero mi propósito era jugar en la U"

Futbol, Argentina v Chile. Copa America Centenario 2016. El jugador de la seleccion chilena Jean Beausejour controla el balon durante el partido final de la Copa America Centenario contra Argentina disputado en el estadio Met Life de Nueva Jersey, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Jean Beausejour, histórico ex seleccionado chileno, reveló que tuvo la chance de arribar al cuadro xeneize cuando venía de consagrarse bicampeón de América con la Roja.

Este jueves se disputará el duelo entre O'Higgins y Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, y en la previa del cotejo el ex seleccionado chileno Jean Beausejour reveló que estuvo a un paso de fichar por el cuadro xeneize.

En ese sentido, el otrora lateral aseguró que tuvo la chance de arribar al conjunto argentino cuando venía de consagrarse bicampeón de América con la Roja, aunque no se concretó.

"Estuve muy cerca de llegar a Boca, muy cerca. En ese tiempo estaba en Colo Colo. Fue post Copa América Centenario. En ese lapso. Mi representante fue a Buenos Aires a arreglar el contrato", contó en su rol de panelista en ESPN.

"No me arrepiento de no haber ido a Boca. Uno hace lo que hace, no puedes andar por la vida arrepintiéndote", añadió.

Por último, Beausejour sostuvo que su deseo era vestir la camiseta de Universidad de Chile, elenco al que arribó tras su fallido fichaje en Boca Juniors: "Sin lugar a dudas, Boca es una prueba tremenda para un jugador como yo, pero yo tenía otro propósito en mi vida, que era jugar en la U. Y lo cumplí".