Everton y La Calera fueron denunciados y arriesgan pérdida de puntos

Futbol, Universidad de Concepcion vs Everton Quinta fecha, Campeonato Nacional 2026. El dupla tecnica de David Gonzalezd y Julio Barroso de Everton es fotografiado durante el partido de primera division realizado en el estadio Ester Roa, Concepcion, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 5 Mar. (ATON) -

El Colegio de Entrenadores acusó a ambos clubes debido a que Julio Barroso y Emiliano Aquino no cumplen con los requisitos para ejercer como directores técnicos ayudantes.

Preocupación en Everton y Unión La Calera. Es que este jueves el Colegio de Entrenadores de Chile denunció a ambos clubes a la ANFP por un incumplimiento de las bases del Campeonato Nacional.

A través de un comunicado, el gremio de técnicos sostuvo: "El oficio presentado está referido a los señores Julio Barroso, director técnico ayudante de Everton y Emiliano Aquino, director técnico ayudante de Unión La Calera".

Según la entidad, ni Barroso ni Aquino cumplen con los requisitos exigidos por las bases del certamen para ejercer como directores técnicos ayudantes.

De acuerdo al artículo 52 de las bases del torneo, "para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional, en los casos que estos fueran extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA. Sólo podrán dirigir técnicamente a un club, sea como Directores Técnicos o como Directores Técnicos Ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia".

"En el caso de Calera, su técnico ayudante no alcanza el requisito de Conmebol Pro (tiene Conmebol A que le permite dirigir hasta Fútbol Joven). En el caso de Everton, su técnico ayudante no tiene ninguna validación que le permita dirigir en ninguna categoría de Chile", señaló el gremio.

Además, la acusación asegura que los dos clubes inscribieron a sus entrenadores asistentes con funciones distintas a las que realmente cumplen en el banco: "El punto clave de la presentación es la inscripción en planilla de ambos casos como personal auxiliar, en circunstancias que es de conocimiento público su accionar en el rol de directores técnicos ayudantes".

De esta manera, tanto Everton como Unión La Calera arriesgan pérdida de puntos en la competencia criolla.