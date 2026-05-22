Chile.- Everton frenó la racha ganadora de Coquimbo Unido con agónico empate

Futbol, Everton vs Coquimbo Unido,?Fecha 13, campeonato nacional 2026 El jugador de Everton, Braian Martinez, derecha, disputa el balon contra Francisco Salinas de Coquimbo Unido durante el partido de primera division, disputado en el estadio Sausalito - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

La escuadra viñamarina no bajó los brazos en el complemento y luchó hasta conseguir la igualdad ante el elenco pirata, que venía de tres victorias consecutivas en la temporada.

Coquimbo Unido no pudo aumentar su racha ganadora y fue sorprendido por un Everton que no bajó los brazos y consiguió un agónico empate a uno en el estadio Sausalito, en el marco de la fecha 13 de la Liga de Primera.

Los viñamarinos buscaban seguir sumando de a tres para alejarse de la parte baja de la tabla. Pero enfrente tenían un cuadro pirata en rancha y antecedido de tres triunfos al hilo en la temporada, incluida la reciente goleada sobre Deportes Tolima que le significó la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Salvo por esporádicas llegadas de ambos equipos, la primera fracción no ofreció demasiadas emociones, aunque fue evidente el dominio que ejerció el cuadro pirata que tomó por sorpresa al dueño de casa, que no encontró los espacios para poner en aprietos al portero Gonzalo Flores.

La única acción de verdadero riesgo ocurrió recién sobre el final. Los ruleteros erraron un córner y la visita armó de inmediato un veloz contragolpe que terminó en los pies de Luis Riveros quien en dos oportunidades intentó batir a Esteban Kirkman, pero esta vez el duelo lo ganó el guardameta (44').

Sin embargo, los pupilos de Hernán Caputto mantuvieron el control del compromiso en el arranque del complemento y tras varios intentos, lograron abrir la cuenta en el minuto 56 gracias a un buen centro de Francisco Salinas desde el sector derecho que Nicolás Johansen se encargó de impactar en el corazón del área.

Luego de este baldazo de agua fría y varias modificaciones que ordenó el técnico Walter Ribonetto, el conjunto auriazul comenzó a tomar mayor protagonismo en el encuentro y poco a poco fue inclinando la cancha a su favor. Incluso, tuvo un par de chances de emparejar las cifras por medio de Julián Alfaro (72') y Alan Medina (78').

Parecía que el Barbón estaría su racha a cuatro victorias al hilo, pero el cancerbero Flores ofreció una feble resistencia ante un disparo lejano de Nicolás Baeza y dejó servido el rebote para que Nicolás Montiel solo tuviera que puntear la pelota para establecer la igualdad definitiva (90').

Con este resultado, la escuadra filibustera llegó a veinte puntos y se situó en el quinto puesto, superando apenas por una unidad al elenco de la Región de Valparaíso, que quedó sexto.

Ahora, Coquimbo deberá pensar en su visita del martes a las 20:30 a Nacional de Uruguay para tratar de asegurar el liderato de su grupo en Copa Libertadores y posteriormente, enfrentará a Deportes Limache desde las 12:30 del domingo 31. Ese mismo día pero a las 17:30, Everton se verá las caras con O'Higgins.

Everton

Esteban Kirkman; Óscar Opazo (Nicolás Montiel, 78'), Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Vicente Fernández (Nicolás Baeza, 58'); Alan Medina, Benjamín Berrios, Lucas Soto, Joaquín Moya, Braian Martínez (Julián Alfaro, 58'); Santiago Londoño (Emiliano Ramos, 58'). (DT: Walter Ribonetto)

Coquimbo Unido

Gonzalo Flores; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Sebastián Cabrera; Dylan Glaby (Guido Vadalá, 68'), Alejandro Camargo, Sebastián Galani (Pablo Rodríguez, 41'); Luis Riveros (Benjamín Chandía, 59'), Nicolás Johansen (Lucas Pratto, 68'), Martín Mundaca (Cristián Zavala, 59'). (DT: Hernán Caputto)

Árbitro: Héctor JonaEstadio: Sausalito, Viña del Mar