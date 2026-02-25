Everton oficializó la salida del DT Javier Torrente tras pésimo inicio de 2026

Futbol, Universidad de Chile vs Everton Fecha 21, Liga de primera 2025. El entrenador de Everton Javier Torrente es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

El técnico argentino se convirtió en el primer entrenador caído en esta temporada después de que el cuadro ruletero sumara cuatro derrotas consecutivas en igual cantidad de jornadas disputadas.

Apenas van cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 y la Primera División del fútbol chileno tiene a su primer entrenador caído.

Es que este miércoles Everton de Viña del Mar oficializó la salida de Javier Torrente de la banca, debido al pésimo inicio en el certamen, donde el cuadro ruletero suma cuatro derrotas consecutivas.

"Everton de Viña del Mar informa a la Comunidad Oro y Cielo y a los medios de comunicación que, de común acuerdo, se ha puesto término a la relación laboral entre nuestro club y el cuerpo técnico liderado por Javier Luis Torrente", sostuvo el conjunto viñamarino en redes sociales.

"Agradecemos su profesionalismo, su calidad humana y su cariño por la institución, el que han demostrado cada vez que ha sido requerido. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales", añadió el elenco de la Ciudad Jardín.

Además, el equipo Oro y Cielo confirmó que la dirigencia ya está trabajando "arduamente para definir a su nuevo cuerpo técnico" y que de momento será dirigido por un staff interino liderado por Davis González, DT de la serie Proyección.