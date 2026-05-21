Everton quiere juntar a Darío Osorio con el "chico malo" de Inglaterra

Futbol, Inglaterra vs Senegal. Mundial de Catar 2022. El jugador de Inglaterra, Jack Grealish es fotografiado durante el partido por octavos de final contra Senegal disputado en el Estadio Al Bayt, Jor, Catar. 04/12/2022 Mexsport/Photosport Football, - ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

Además de ir por el fichaje del chileno, los Toffees tendrían un acuerdo casi cerrado para extender la estadía de Jack Grealish, protagonista de varias polémicas fuera de la cancha.

El volante nacional Darío Osorio estaría contando los días para despedirse del FC Midtjylland de Dinamarca, cuadro al cual arribó en 2023 proveniente de Universidad de Chile y rápidamente destacó a punta de grandes actuaciones.

Es precisamente a raíz del nivel exhibido en el conjunto nórdico que el seleccionado criollo ha despertado el interés de varios clubes europeos, sobre todo de la Premier League, donde tendría al menos tres pretendientes.

Uno de esos equipos sería el Everton, conjunto que buscaría juntar el oriundo de Hijuelas con el inglés Jack Grealish, futbolista cedido por el Manchester City y que se ha visto envuelto en polémicas fuera de la cancha a raíz de sus desenfrenadas salidas con exceso de consumo alcohólico.

"Es poco probable que el interés del Everton en la estrella del FC Midtjylland, Dario Osorio, afecte al acuerdo que se está cerrando por Jack Grealish", señalaron desde el portal Football Insider.

De todas maneras, advirtieron en el caso del mediocampista ofensivo que "se entiende que cualquier acuerdo con el equipo danés será 'difícil' de concretar debido a su contrato actual", el cual se extiende hasta junio de 2030.

"El Midtjylland exige una suma considerable. Sin embargo, esto no impedirá que el Everton intente fichar a ambas estrellas", agregaron.