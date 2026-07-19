Everton se reforzó con joven jugador colombiano

Futbol, Everton vs Deportes Copiapo Fecha 4, Copa Chile 2026. El jugador de Everton, Braian Martinez, celebra tras marcar un gol contra Deportes Copiapo, durante el partido de Copa Chile realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Los viñamarinos buscan meterse nuevamente en copas internacionales

Everton de Viña del Mar quiere ir de lleno por la clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada y para tal efecto anunció esta jornada la llegada de un joven refuerzo colombiano.Los ruleteros en la actualidad marchan en la séptima ubicación con 22 puntos, a 14 del líder del Campeonato Nacional, Colo-Colo.

En sus canales oficiales, el conjunto oro y cielo informó que: "Gustavo Charrupí Díaz se incorpora al Primer Equipo como nuevo refuerzo para afrontar los desafíos del segundo semestre de la temporada 2026".

Entre los detalles que se aportan, se agregó que el mediocampista de 21 años tuvo su debut profesional en el Deportivo Pasto y que su siguiente paso deportivo fue el Bucaramanga.

Para el volante, su llegada a nuestro fútbol la ve como "un lindo desafío, un lindo reto para demostrar quién es Gustavo Charrupí: un joven humilde y, bueno, con mucho carácter y mucha personalidad para jugar al fútbol."

El técnico Walter Ribonetto ya tiene incorporado a su disciplina a Charrupí, que llegó a préstamo por un año, hasta junio del 2027, con una opción de compra.

La vuelta de Everton a la competencia será este viernes 24 de julio, cuando como visitante enfrente a Unión La Calera a contar de las 18:00 horas, encuentro que será el que abra la segunda rueda del torneo.