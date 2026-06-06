Chile.- Everton separó a refuerzo mexicano tras protagonizar accidente de tránsito

Futbol, Palestino vs Everton. Fecha 1, Copa de la Liga 2026. El jugador de Everton Dieter Villalpando abandona la cancha en camilla durante el partido de la Copa de la Liga contra Palestino disputado en el estadio La Cisterna de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

A través de un comunicado, el elenco viñamarino anunció que Dieter Villalpando estaría al margen del plantel hasta recabar todos los antecedentes del hecho.

Everton tomó cartas en el asunto y decidió separar el plantel al mexicano Dieter Villalpando, quien de acuerdo a registros que se viralizaron en redes sociales se vio involucrado en un accidente de tránsito. del cual habría intentado darse a la fuga.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes oficiales, el cuadro auriazul informó que el club "se encuentra recabando los antecedentes del caso y, mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo".

En esa misma línea, indicaron que el elenco viñamarino "se pone a disposición de de las autoridades competentes, facilitando todos los antecedentes que sean requeridos".

Finalmente, desde la tienda ruletera adelantaron que "concluida la recopilación de información y antecedentes, el club adoptará las decisiones que correspondan, de acuerdo a la normativa y principios que guían nuestra institución".

Cabe recordar que Villalpando arribó al conjunto oro y cielo esta temporada proveniente de FC Juárez, sumando presencia en solo nueve compromisos.