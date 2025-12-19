Ex Juventus y Boca podría ser el reemplazante de Palavecino en Coquimbo

Futbol, Universidad de Concepcion vs Deportes Iquique Novena fecha, campeonato Nacional 2019 El jugador de Universidad de Concepcion Guido Vadala controla el balon durante el partido de primera division contra Deportes Iquique disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Dic. (ATON) -

El flamante campeón del fútbol chileno tendría en carpeta a un volante argentino que ya tuvo un paso por el balompié nacional en Universidad de Concepción.

Tras conquistar el histórico título en el Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido vio partir al técnico Esteban González al Querétaro de México, Matías Palavecino, quien estaría a un paso de fichar en Universidad Católica, y otros más que se pueden sumar.

Pero el flamante campeón del fútbol chileno también sabe de incorporaciones, pues ya aseguró a Hernán Caputto como nuevo entrenador y al volante Matías Fracchia.

Ahora, el cuadro "pirata" ya tendría en la mira al reemplazante de Palavecino. Según la cuenta Maestro Pichanguero y medios locales, se trataría de Guido Vadalá, argentino de 28 años y quien viene de grandes campañas en el fútbol boliviano con el Blooming.

Además, defendió a Boca Juniors en 2017-2018, donde partió a la Juventus como moneda de cambio por el retorno de Carlos Tevez, aunque sin gran protagonismo en la Vecchia Signora.

Pero también tuvo un paso por Chile, pues en 2018 y 2019 vistió la camiseta de Universidad de Concepción y este año fue oficializado en Melipilla, pero la situación administrativa del club frustró su fichaje.