Ex pdte de la U y anuncio de Álvarez sobre su salida: "Solo perjudica al equipo"

Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. Fecha 29, Liga de Primera 2025. El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez es fotografiado durante un partido de la liga de Primera contra Coquimbo Unido realizado en el estadio Santa Laura de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Dic. (ATON) -

Federico Valdés criticó al entrenador argentino por su decisión de dar a conocer a dos fechas del final del Campeonato que no continuará en la banca de los estudiantiles.

Gustavo Álvarez instaló toda una polémica en Universidad de Chile después de que el lunes, en la previa al duelo ante el campeón Coquimbo Unido, anunciara que no continuará como entrenador del cuadro estudiantil en 2026.

El técnico argentino se ha llenado de críticas por dar a conocer su decisión a dos fechas de que termine el Campeonato Nacional. Uno de los últimos en sumarse a los cuestionamientos fue un histórico ex presidente de Azul Azul como es Federico Valdés, quien en el marco de un homenaje a Pablo Longueira disparó contra el DT.

"No tengo mayores antecedentes, pero tras escucharlo me queda claro que él no debe seguir en la U por las razones que sea y tendrán que abocarse a buscar otro entrenador. Anunciar un retiro antes que termine el torneo solo puede perjudicar al equipo, que está peleando por ir a torneos internacionales. Me hubiese gustado que esperara hasta el último partido", expresó el otrora timonel del conjunto laico.

Además, añadió: "No creo que el plantel esté preocupado por eso. Por mi experiencia, lo que ocurre en el camarín está bastante disociado de lo que ocurre con los dirigentes".

Consignar que Universidad de Chile cerrará la temporada 2025 cuando visite este sábado 6 de diciembre, a las 18:00 horas, a Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones.