Ex portero de Coquimbo acusa amenazas de muerte tras perder su casa

Futbol, Coquimbo Unido vs Curico Trigesima fecha, campeonato Planvital 2022 El jugador de Coquimbo Unido Guillermo Orellana, es fotografiado, durante el partido de primera division realizado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, - HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

Guillermo Orellana, actual guardameta de Provincial Ovalle, afirmó que ha sido amedrentado tras la ayuda recibida por perder su casa en el sistema frontal que afectó a la Cuarta Región.

Una grave acusación realizó Guillermo Orellana, ex portero de Coquimbo Unido, quien perdió su casa a raíz del aluvión que afectó al sector de Peñón Alto en la comuna de Andacollo, en el marco del frente de mal tiempo que afectó a gran parte del país y sobre todo a la Cuarta Región.

Según relató el hoy guardameta de Provincial Ovalle en redes sociales, habría recibido amenazas de muerte luego de la visita que recibió por parte del alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, y del concejal de dicha comuna, Pablo Galleguillos.

"Lamentablemente en este momento estamos pasando un momento muy complicado acá con mi esposa, porque estoy siendo amenazado por la gente acá de la comunidad", partió relatando el golero en su cuenta de Instagram.

El golero de 39 años admitió que "todo esto lo generó la visita de nuestro alcalde Alí Manouchehri y mi amigo personal Pablo Galleguillos. Ellos me vinieron a brindar todo el apoyo aquí a mi casa".

Asimismo, el cuidavallas subrayó que "he tratado de hablar por la comunidad completa, he tratado de ayudar a mis vecinos y toda la ayuda que yo he recibido ha sido netamente de la gente que me quiere por la calidad de persona que soy".

Orellana remató señalando que "hoy me encuentro acá encerrado, supuestamente me van a venir a matar, hay amenazas de muerte, hay vídeos, hay gente que piensa que yo estoy lucrando con todo esto, pero yo a día de hoy estoy en la calle".