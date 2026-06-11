Ex presidente de árbitros y dichos de Correa: "No debería pasar de una anécdota"

Futbol, Palestino vs Colo Colo. Fecha 21, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa es fotografiado durante el partido de primera division contra Palestino disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Felipe González, otrora timonel del Sindicato de Árbitros, salió a defender al goleador de Colo Colo ante sus duras declaraciones contra el juez Nicolás Gamboa. "Se ha sobredimensionado. Creo que están dentro del margen, porque no ponen en juego la honorabilidad del árbitro", sostuvo.

Por más que el Sindicato de Árbitros solicitara un castigo de diez partidos de suspensión para Javier Correa por sus duros dichos en contra del juez Nicolás Gamboa en la derrota de Colo Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga, el lío provocado por las declaraciones del delantero del Cacique ya empieza a apaciguar.

Es que el miércoles el goleador argentino pidió disculpas a través de un video publicado en las redes sociales del cuadro albo, mientras que enlas últimas horas el ariete encontró respaldo de Felipe González, ex presidente del sindicato arbitral.

En conversación con Las Últimas Noticias expres que el gremio "tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP".

"Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro", añadió.

Por último, sentenció: "En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen. Creo que esto no debería pasar más allá de una anécdota y un llamado de atención al jugador".

Consignar que Javier Correa tendrá que acudir el martes 16 de junio al Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde conocerá su castigo, el cual tendrá que cumplir en el Campeonato Nacional.