Experimentado futbolista firmó por Antofagasta

Futbol, Cobreloa vs Antofagasta, liga de ascenso 2026. El jugador de Cobreloa Facundo Velazco controla el balon durante el partido de Liga de Ascenso Caixun contra Antofagasta disputado en el estadio Zorro del Desierto, Calama 03/05/2026 John - John Yevenes/Photosport

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El nuevo fichaje de los Pumas aseguró que tiene por meta el ascenso a Primera División

Antofagasta se puso como principal objetivo de la temporada lograr el regreso a Primera División y su reciente fichaje está en la misma sintonía y, al calzarse la camiseta del equipo Puma, precisó que llegaba al club con esa meta.

El conjunto que adiestra Luis Marcoleta finalizó la primera rueda en la quinta ubicación con 23 puntos, a seis de diferencia del líder Cobreloa.

El CDA fichó al experimentado mediocampista Nelson Sepúlveda, que llega proveniente de Deportes Concepción, donde disputó 16 encuentros del torneo de Primera División y señaló de manera enfática que "no vengo a pasear porque me voy a alejar cinco meses de mi familia, de mi hija, porque vine solo. Yo vengo por la gloria. Me gusta ser competitivo. Matemáticamente, tenemos que buscar el ascenso directo. El equipo se armó para eso y esperemos lograrlo sí o sí .

Sepúlveda se refirió a la impresión que le generó el equipo de los Pumas: "Vi que tienen un muy buen plantel y, obviamente, que el objetivo principal es el ascenso. Vamos a luchar por eso, partido tras partido, paso a paso, para lograr el objetivo final .

Los dichos del mediocampista siguieron en esa línea de dar todo en la cancha cuando se le preguntó lo que puede aportar: "Van a tener un jugador que se va a entregar por completo, que quiere ganar siempre y que es un jugador picado .

Antofagasta vio aplazado el inicio de la segunda rueda del torneo del Ascenso, donde enfrentaba como local a Rangers, debido a las inclemencias meteorológicas que azotan a Chile, y volverá a jugar, si el tiempo lo permite, este domingo 26 de julio a las 12:30 cuando visite a Deportes Puerto Montt.