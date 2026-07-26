La U expondrá tres retornos hoy para no perder pisada a los líderes

Futbol, Nublense vs Universidad de Chile Fecha 9, Liga de primera 2026 El jugador de Universidad de Chile Eduardo Vargas es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el estadio Nelson Oyarzun de Chillan, Chile. 12/04/2026 Jose - JOSE ROBLES/ PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

Los azules jugarán esta tarde ante Audax Italiano en La Florida.

Universidad de Chile quiere iniciar la segunda parte de la Liga de Primera sin dejar espacio para las dudas.

Los azules en estos momentos marchan terceros en la tabla con 24 puntos y, tras el empate de la UC ante La Serena (3-3), pueden quedar esta tarde (17.30 horas) segundos, al igual que los cruzados.

Para que ello ocurra, la U deberá ganar su encuentro de esta tarde ante Audax Italiano en La Florida.

Y para hacerlo, en la tienda azul anuncian que irán con lo mejor que tienen hoy (con excepción de los lesionados), incluidas tres reapariciones importantes: el lateral Marcelo Morales, el volante Charles Aránguiz y el delantero Eduardo Vargas.

Así, el DT Fernando Gago ordenaría la siguiente alineación para enfrentar a los itálicos: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

También suma como novedad en la U la citación del mediocampista Lucas Assadi.

La jornada 16 de la Liga de Primera proseguirá hoy con dos partidos más: Ñublense-Palestino (15 horas) y Deportes Concepción-O Higgins (20.30 horas).