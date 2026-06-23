Fabián Hormazábal habría sufrido desgarro y sería sensible baja para la U

Futbol, Universidad de Chile vs O’Higgins. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra O’Higgins disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El defensa del cuadro azul estaría cerca de un mes alejado de las canchas por una dolencia en el muslo derecho.

Las lesiones no dan tregua a Universidad de Chile en esta temporada 2026. Es que en las últimas horas los azules habrían sumado una sensible baja de cara al partido de este miércoles ante Unión La Calera por Copa Chile.

Según dio a conocer el medio partidario Emisora Bullanguera, se trata del defensa Fabián Hormazábal, quien estaría alejado de las canchas por varias semanas al sufrir un desgarro en el muslo derecho.

La dolencia del zaguero se habría producido después del duelo ante O'Higgins del pasado jueves, en el partido pendiente por la 13° fecha del Campeonato Nacional.

Este habría sido el motivo por el que el lateral no estuvo en el cotejo del fin de semana ante Santiago Wanderers por Copa Chile y se esperaría su retorno a la canchas entre tres y cuatro semanas más.

Consignar que Universidad de Chile visitará este miércoles a Unión La Calera por Copa Chile, en un duelo programado para las 19:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.