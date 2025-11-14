Falleció a los 72 años Xabier Azkargorta, ex técnico de la Selección chilena

Futbol, Union Espanola vs Nublense. Fecha 6, campeonato Nacional 2024. Vista general durante el partido de primera division disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 31/03/2024 Javier Salvo/Photosport Football, Union Espanola vs - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Luto en el mundo del fútbol. Este viernes se dio a conocer el fallecimiento a los 72 años del español Xabier Azkargorta, ex técnico de la Selección chilena.

El otrora estratego estaba complicado de salud y en esta jornada, el Bolívar, donde tuvo un exitoso paso, anunció la noticia de su muerte.

"Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994", publicó el conjunto altiplánico.

El DT asumió la Roja entre 1995 y 1996, tras llevar a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, y dirigió al combinado nacional rumbo a la cita planetaria de Francia 1998. Sin embargo, en el conjunto criollo duró muy poco y apenas dirigió 18 partidos, con un registro de nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Su salida de la Selección chilena se dio tras el empate a 1 frente a Venezuela en junio de 1996, por la primera fecha del proceso eliminatorio.