Falleció Hans Marwitz, histórico relator deportivo

Futbol, Se realiza la entrega de la Estrella en el Paseo de la Fama del Futbol Chileno a la Seleccion que fue tercera en el Mundial de 1962, Santiago, Chile. 16/06/2022 Javier Salvo/Photosport Football, The delivery of the Star in the Walk of - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El "Gringo", como era apodado, destacó por sus narraciones en radio y televisión y tuvo emblemáticos pasos por Canal 13, Bío Bío, Radio Nacional y Cooperativa.

Luto en el mundo del deporte chileno. Es que este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de Hans Marwitz, histórico relator deportivo.

Según dio a conocer radio Cooperativa, el narrador, de 85 años, arrastraba complicaciones de salud que se habían agravado en el último tiempo.

El "Gringo", como era apodado, destacó por sus narraciones en radio y televisión y tuvo emblemáticos pasos por Canal 13, Bío Bío, Radio Nacional y Cooperativa.

Comenzó su carrera en las comunicaciones a los 19 años en Radio Corporación, mientras que después resaltó en el programa "Más Deporte" de Radio Nacional de Chile.

En tanto, en televisión Marwitz tuvo un extenso paso en Canal 13, donde relató Copas del Mundo y Copas América. En la estación, compartió con figuras históricas como Julio Martínez, Alberto Fouillioux y Néstor Isella.