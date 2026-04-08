La felicidad en plantel de O'Higgins tras debut triunfal en la Copa Sudamericana

Futbol, O’Higgins vs Millonarios, Fecha 1, Conmebol Sudamericana 2026 El jugador de O’Higgins Arnaldo Castillo, derecha, celebra su gol contra Millonarios durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El cuadro celeste se hizo fuerte como local y derrotó a Millonarios de Colombia en Rancagua por su estreno en el torneo internacional.

O'Higgins regresó a la Copa Sudamericana y debutó con buen pie. El cuadro celeste se hizo fuerte de local y derrotó el martes por un claro 2-0 a Millonario de Colombia en el estadio El Teniente de Rancagua.

Arnaldo Castillo, quien fue el encargado de abrir la cuenta para el conjunto rancagüino, valoró la victoria y el rendimiento del equipo ante los cafetaleros.

"Es importante siempre ganar, independiente del rival. Salió bien lo que se planificó en la semana, es muy satisfactorio. El equipo dio lo mejor de sí. Se vio que el equipo está fluyendo muy bien", expresó el delantero paraguayo.

En el aspecto personal, el atacante guaraní destacó: "Lindo marcar y aportar al equipo, independiente de la competencia que sea. Uno trata siempre de estar ahí, se me dio y feliz por eso".

"Venía de hace rato con la mente en otras cosas, hago mi trabajo con pasión y me aferro a la fe, es lo que me mueve y se me están dando las cosas, gracias a Dios", complementó Castillo.