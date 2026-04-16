La felicitación de Vidal a la UC por su triunfazo ante Cruzeiro en Brasil

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Supercopa 2025 El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado durante el partido por la Supercopa 2025 contra Universidad de Chile disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 14/09/2025 Javier - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 16 Abr. (ATON) -

El referente de Colo Colo no quedó indiferente a la gran victoria de los cruzados en Belo Horizonte por la fase grupal de Copa Libertadores.

Universidad Católica se recuperó de su mal comienzo en la fase grupal de Copa Libertadores, donde la semana pasada perdió como local ante Boca Juniors, y el miércoles consiguió un triunfazo en Brasil al batir a Cruzeiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Uno que no quedó indiferente a la gran victoria de los cruzados fue Arturo Vidal, referente de Colo Colo, quien felicitó al conjunto de la franja con un breve mensaje en redes sociales.

A través de un video publicado en Instagram, el volante del Cacique expresó: "Buen triunfo Católica, muy bien, muy bien". Esto fue mientras trotaba junto a jugadores de su equipo de barrio, Rodelindo Román.

En el mismo registro, el "King" bromeó con el estado físico de los integrantes de Rodelindo: "Saqué al equipo a trotar, al equipo de Rodelindo, porque están muy gordos".