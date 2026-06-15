Felipe Flores encontró club tras su sorpresiva salida de San Luis

Futbol, Deportes Limache vs Deportes La Serena. Fecha 10, campeonato de primera B 2024. El jugador de Deportes Limache Felipe Flores, derecha, habla con Facundo Juarez es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes La Serena - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El experimentado delantero, quien se marchó del cuadro quillotano lanzando dardos a su entrenador, fue anunciado como flamante refuerzo de un elenco capitalino del Ascenso.

Tras su sorpresiva salida de San Luis después de un semestre en que solo vio acción en Copa Chile, el experimentado delantero nacional Felipe Flores encontró un club para continuar con su carrera.

A través de redes sociales, FF17 fue anunciado como flamante refuerzo de Deportes Recoleta, cuadro que marcha noveno en la Liga de Ascenso con 22 puntos.

"Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta. Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución", escribieron desde la tienda albiazul.

Cabe recordar que el atacante se marchó del conjunto quillotano con polémica, apuntando directamente a su entrenador y ex compañero de equipo, Humberto Suazo.

En una entrevista, el formado en Colo Colo detalló que "desde principios de año sabía que no iba a jugar. Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros".

"Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante", agregó Flores en dicha oportunidad.