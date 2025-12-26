Felipe Gutiérrez se desvinculó de club peruano 3 días después de ser anunciado

Futbol, Deportes La Serena vs Santiago Wanderers. Cuartos de final, copa Chile 2025. El arbitro Cristian Garay muestra tarjeta roja al entrenador Cristian Paulucci de Deportes La Serena durante el partido ida cuartos de final de copa Chile contra - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 26 Dic. (ATON) -

El ex volante de Universidad Católica habría decidido dejar su cargo como ayudante técnico en Sport Boys ante la chance de dirigir a Deportes La Serena.

Toda una polémica esta protagonizando Felipe Gutiérrez en Perú. El ex volante nacional fue anunciado esta semana como ayudante técnico de Jaime de la Pava en Sport Boys, equipo de la Primera División incaica.

Sin embargo, a tres días de su confirmación, el ex seleccionado chileno sorpresivamente decidió desvincularse del cuadro peruano, al igual que el preparador físico Emiliano Fleitas.

"Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del comando técnico del primer equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el club. Esta situación, propia de la dinámica del fútbol profesional, determina la desvinculación de ambos profesionales", informó el club a través de sus redes sociales.

La noticia dejó indignado a los hinchas del elenco del Rímac y lanzaron duras críticas contra el ex futbolista de Universidad Católica, Freitas y la dirigencia del club.

Según dio a conocer el portal En Cancha, Gutiérrez habría renunciado a su cargo en Sport Boys para volver al fútbol chileno como nuevo DT de Deportes La Serena, donde ya tuvo un paso como ayudante técnico de Cristian Paulucci en esta temporada 2025.