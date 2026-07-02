Felipe Gutiérrez se mostró esperanzado con el mercado de pases de La Serena

Futbol, Audax Italiano vs Deportes La Serena, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes La Serena Felipe Gutierrez es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Aunque reconoció que la posibilidad de sumar refuerzos está supeditada a temas económicos y administrativos del club, el estratego destacó la labor del director deportivo Francisco Bozán.

Felipe Gutiérrez, director técnico de Deportes La Serena se mostró esperanzado con lo que pueda hacer el cuadro nortino en un mercado de pases que asoma como clave para despegarse de la parte baja de la tabla en la Liga de Primera.

Tras la victoria sobre Cobresal por Copa Chile, el entrenador granate destacó que "afortunadamente tenemos un director deportivo como Francisco Bozán, que nos ha complementado mucho en todos los aspectos. Hace un trabajo silencioso detrás de todo lo que es Deportes La Serena".

"Está encargado del scouting y lleva mucho tiempo trabajando en esa área. Tiene un listado de jugadores que hemos ido analizando y evaluando", añadió "Pipe" sobre el rol del otrora DT serenense.

Sobre esa misma línea, el ex seleccionado nacional aseveró que "eperamos poder tenerlos pronto. Sabemos lo importantes que serán para el segundo semestre y ojalá lleguen jugadores que marquen diferencias, como ocurrió a comienzos de año. Muchos fueron una sorpresa para ustedes y hoy están dando resultados en la cancha".

El ex volante formado en Universidad Católica subrayó que "estamos muy conformes con los refuerzos que llegaron y ahora esperamos reforzarnos de la misma manera, tomando las mejores decisiones y evitando equivocarnos en ese aspecto".

No obstante, Gutiérrez admitió que "no es fácil, porque hay temas contractuales, económicos y de presupuesto del club. Son muchos factores que estamos analizando. Yo confío mucho en Francisco; me ha entregado un apoyo importante, sobre todo en este momento en que no tengo un ayudante técnico".