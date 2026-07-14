Felipe Gutiérrez no descartó renunciar como DT de La Serena

Futbol, Deportes La Serena vs Union La Calera. Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Deportes La Serena Felipe Gutierrez, es fotografiado al termino de un partido grupo D copa de la liga disputado en el estadio La Portada en La Serena, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Tras la eliminación en la fase grupal de Copa Chile, el técnico del cuadro granate avisó que presentará su renuncia si continúan los malos resultados.

La derrota sufrida ante Cobreloa en la última fecha de la fase grupal selló la eliminación de Deportes La Serena de la Copa Chile.

La eliminación del certamen caló hondo en el técnico del cuadro granate, Felipe Gutiérrez, quien ha sido duramente cuestionado en el cargo por los hinchas que ya piden su salida. Por eso, el DT no descartó presentar su renuncia si continúan los malos resultados.

"Entiendo que, como hinchas, este tipo de situaciones las transforman en fracasos. Nosotros tendremos que buscar herramientas, darle duro y levantar cabeza. Les pedí a mis jugadores que mantengan la cabeza arriba", comenzó diciendo el estratego.

"Las críticas y los cuestionamientos me los llevaré yo. Me hago responsable del 100% de todo lo que pueda pasar en la cancha. No podemos terminar el año peleando el descenso, porque eso sí sería un tremendo fracaso , añadió el ex volante.

Por último, el ex jugador de Universidad Católica sostuvo: "Entiendo cómo funciona el fútbol y el cuestionamiento a los técnicos. Si en algún momento vemos que esto lamentablemente no da para más, yo voy a ser el primero en levantar la mano y dar un paso al costado".