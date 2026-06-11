Felipe Loyola y amistosos de la Roja: "Creo que se mostraron cosas buenas"

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Felipe Loyola de Chile, (der) disputa el balón con Pedro Neto de Portugal durante el partido amistoso FIFA 2026, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 11 Jun. (ATON) -

En su regreso a Chile para iniciar sus vacaciones, el seleccionado nacional realizó un balance sobre la gira por Europa. Además, se refirió al supuesto interés de Boca Juniors por ficharlo y entregó su candidato para ganar el Mundial 2026.

La Selección chilena puso fin a su gira de amistosos por Europa, donde cayó frente a Portugal en Lisboa y luego derrotó a República Democrática del Congo en Francia, por lo que los seleccionados nacionales ya comenzaron con sus vacaciones.

Uno de los que regresó a Chile fue Felipe Loyola, volante del Pisa de Italia y quien realizó un balance sobre los cotejos en el Viejo Continente.

"Sabíamos que nos enfrentábamos a selecciones de categoría mundial y el primer partido nos enfrentamos contra rivales muy fuertes técnicamente. Sabíamos que nos íbamos a defender más de la cuenta, que iba a ser difícil hacernos cargo de la pelota. Lo preparamos así por el nivel que tienen ellos y yo creo que se mostraron cosas buenas. Supimos sufrir a rato. Lawrence (Vigouroux) hizo un partidazo", expresó en conversación con radio ADN sobre el partido ante los lusos.

"Después en el segundo partido jugamos bastante bien y dos golazos de mis compañeros (Darío Osorio y Matías Sepúlveda) nos dio la victoria", añadió sobre la victoria ante los africanos.

Además, el nacional elogió a las nuevas incorporaciones de la Roja de cara al siguiente proceso, como es el caso del suizo-chileno Nils Reichmuth: "Estamos muy contentos por la incorporación de Nils. Siento que lo hizo muy bien, que se incorporó de muy buena forma al grupo, es un gran jugador. También, obviamente, por los jugadores jóvenes que se van sumando, como el caso de Diego Ulloa, de Agustín Arce, de Ian (Garguez) que no pudo estar, pero ya todos sabemos que están haciendo sus primeros pasos en la Selección. Contentos de que vengan a aportar con su grano de arena, que ganen experiencia y que sumen de todas formas".

También, volvió a referirse al supuesto interés de Boca Juniors en sus servicios: "Ahora yo salgo de vacaciones, tengo mi cabeza en eso, en descansar. Terminé la temporada recién, así que mi cabeza está 100% preocupada ahora en descansar, en disfrutar mis vacaciones y después se verá lo que deparará el destino".

Por último, Loyola entregó su principal candidato para el título del Mundial 2026 que arranca este jueves: "Hay muchas selecciones fuertes. Me gustaría que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, obviamente. Siento que se lo merece, es un gran jugador".