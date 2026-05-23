Felipe Loyola aparece de nuevo en el radar de Boca Juniors

Futbol, Rusia vs Chile Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Lawrence Vigouroux, es fotografiado, durante el partido amistoso contra Rusia disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 15/11/2025 Sipa/Photosport Football, - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

El jugador chileno no tuvo un buen pasar en Pisa.

Boca Juniors, rival de Universidad Católica este jueves en la Copa Libertadores, ya piensa en los refuerzos para a segunda parte del año.

Y una de las urgencias del equipo xeneize, según la prensa argentina, es un lateral-volante por la derecha y uno de los nombres que más gusta y que es seguido es el del chileno Felipe Loyola.

Boca avanza por Pipe Loyola. Ya hubo contactos. Ahora define el jugador, a ver si decide volver a Argentina , detalló ESPN.

El ex jugador de Huachipato y seleccionado nacional no es alguien ajeno al interés boquense. Ello porque cuando jugaba en Independiente, Boca inició contactos para poder llevarse a Loyola, pero finalmente el negocio no prosperó.

Este año, el chileno jugó en Pisa de Italia equipo en el que no tuvo buen pasar en lo grupal (el equipo descendió) y en lo personal (no tuvo continuidad).