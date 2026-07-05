Felipe Loyola apuesta por seguir su carrera en Europa

Futbol, Conferencia seleccion chilena. Conferencia de los jugadores de la seleccion chilena Felipe Loyola e Ivan Morales en centro de Entrenamiento Juan Pinto Duran previo al partido contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Santiago, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El seleccionado chileno descartó un regreso al fútbol sudamericano y aseguró que su objetivo es consolidarse en el Viejo Continente, pese al interés de Boca Juniors.

Felipe Loyola dejó en claro que su futuro inmediato seguirá ligado al fútbol europeo. El volante de la selección chilena aseguró que su prioridad es consolidarse en el Viejo Continente y descartó cualquier posibilidad de regresar al fútbol sudamericano durante este mercado de pases.

El ex Independiente fue vinculado en los últimos días con Boca Juniors, luego de que el club argentino consultara por su situación tras el descenso del Pisa Sporting Club a la Serie B italiana. Sin embargo, el propio jugador cerró la puerta a esa opción.

"Tengo mi cabeza en el objetivo en Europa, quiero hacer carrera allá. Me falta mucho por mejorar y quiero llegar a los mejores equipos del mundo", afirmó Loyola durante sus vacaciones en Chile, donde además sostuvo que su meta es seguir creciendo para competir al máximo nivel.

La continuidad del mediocampista en Italia también se ve respaldada por su situación contractual, ya que Pisa ejecutó recientemente la opción de compra de su pase y lo vinculó con un contrato de largo plazo.

De esta manera, el seleccionado nacional continuará su desarrollo en Europa, dejando en segundo plano el interés manifestado por Boca Juniors.