Felipe Loyola fue oficializado como nuevo jugador del Pisa de Italia

Archivo - Chile.- Aseguran que Boca Juniors va con todo por el fichaje de Felipe Loyola - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El jugador chileno arriba al cuadro de la Toscana en calidad de préstamo por seis meses y vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Felipe Loyola ya comienza a vivir su primera experiencia en el fútbol europeo. Es que tras sentenciar a comienzos de semana su salida de Independiente de Avellaneda, el futbolista chileno fue oficializado este jueves como nuevo jugador del Pisa de Italia.

A través de sus canales en redes sociales, el cuadro de la Toscana presentó formalmente al nacional, quien arriba al club en calidad de préstamo por seis meses, es decir hasta el fin de la presente temporada en el Calcio.

"¡Bienvenido a Pisa SC, Felipe!", escribió el elenco italiano, que actualmente se ubica en el 19° puesto de la Serie A de ese país, con 14 puntos.

Consignar que según informó Independiente, la operación se dio a cambio de 1,3 millones de euros, más un bono de 200 mil euros por cumplimiento de objetivos.

Además, se contempla una obligación de compra del 70% del pase del jugador por 5,5 millones de euros, en caso de que Loyola dispute cinco partidos con su nuevo equipo. También se acordó con el conjunto negriazul una opción de adquirir el 30% restante del pase del mediocampista por 4,25 millones de euros.