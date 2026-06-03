Felipe Loyola: "Nos duele mucho que se juegue el Mundial y no poder estar"

Futbol, Conferencia seleccion chilena. Conferencia de los jugadores de la seleccion chilena Felipe Loyola e Ivan Morales en centro de Entrenamiento Juan Pinto Duran previo al partido contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Santiago, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El volante de la Selección chilena se refirió a la desazón que existe en el plantel por no haber clasificado a la cita planetaria de Norteamérica.

La Selección chilena continúa con los trabajos en Lisboa de cara al amistoso de este sábado 6 de junio ante Portugal en Oeiras.

En la previa al cotejo, el volante Felipe Loyola se refirió al dolor que existe en el plantel de la Roja por no participar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

"Lo hemos hablado con Gabriel (Suazo), con Guillermo (Maripán). Nos duele mucho que se jugue el Mundial y no poder estar. Pasaron cosas, todos saben, no pudimos conseguirlo. No eramos menos que las selecciones que están adentro y hay que aprender de estas situaciones", expresó el jugador del Pisa de Italia en diálogo con TNT Sports.

Sin embargo, sostuvo: "Confío en el grupo nuevo que viene, y estoy seguro que en el otro Mundial vamos a estar ahí. Vamos a representar bien al país en todas las competencias que vamos a tener por delante, en un abrir y cerrar de ojos empiezan las otras eliminatorias, tendremos otra Copa América, estamos dando pasos adelante individualmente y tenemos que traer a la Selección ese granito cada uno".

Sobre el cotejo ante Portugal, comentó: "La expectativa es hermosa por jugar ese tipo de partidos. Uno no tiene la posibilidad constante de enfrentar a ese tipo de rival y hay que aprovechar, aprender, competir. La mentalidad que tenemos que adquirir como grupo es pararnos de igual a igual, no mirar de abajo a arriba. Ellos son jugadores fuertes, están en primer nivel, pero los límites están en la cabeza, pero si los miramos de igual a igual, son 11 contra 11. Nos sirve para aprender y ver cuál es el nivel internacional que se va a presentar en el Mundial".