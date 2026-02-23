Felipe Loyola sumó nueva titularidad en dura derrota de Pisa en Italia

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Felipe Loyola se lamenta tras un gol de Argentina durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Feb. (ATON) -

El futbolista chileno fue reemplazado en el descanso en la caída como visita ante la Fiorentina, resultado que mantuvo a su escuadra en zona de descenso en la Serie A.

Felipe Loyola sigue sumando minutos en el Pisa de Italia, donde vive su primera experiencia en el fútbol europeo.

El futbolista chileno fue titular en la derrota por un 1-0 como visita frente a la Fiorentina en el estadio Artemio Franchi, por la 26° fecha 26 de la Serie A.

El cuadro dueño de casa se impuso gracias al solitario y tempranero tanto de Moise Kean, a los 13 minutos del cotejo.

El polifuncional jugador criollo fue reemplazado en el entretiempo.

Con esta derrota, Pisa FC se mantiene en la zona de descenso, con 15 puntos, a nueve unidades de Lecce, Cremonese y Fiorentina.

Ahora, el chileno y su club volverán a la acción el próximo lunes 2 de marzo, cuando reciban al Bologna a las 14:30 horas.