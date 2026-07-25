Felipe Mora se despide hoy de su club y de la MLS

during the game Pumas UNAM vs Leon, corresponding to day 14 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on October 20, 2019. <br><br> durante el partido Pumas UNAM vs Leon, correspondiente a la jornada 14 del - Mexsport/Photosport

Santiago 25 Jul. (ATON) -

El delantero chileno jugará ahora en la liga mexicana.

Felipe Mora jugará hoy -ante Real Salt Lake, a partir de las 22.30 horas- su último partido por Portland Timbers.

Pero no sólo eso. Será también el último encuentro que disputará el delantero chileno en la MLS porque su carrera tomará otro rumbo: la liga mexicana, donde ya estuvo hace algunos años vistiendo las camisetas de Cruz Azul y Pumas.

Según lo anunciado por el propio club Portland Timbers en sus redes sociales, Mora, de 32 años y quien fue seleccionado Sub 20 y adulto de Chile, tiene todo acordado para firmar un contrato hasta diciembre de 2027 con Atlético San Luis de la Liga MX.

Adiós, Felipe. Tras siete temporadas vistiendo los colores verde y oro, Mora disputará este sábado su último partido con los Timbers. Esta figura histórica del club se despide de Portland ocupando el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la institución en la temporada regular, con 46 goles en 144 partidos. Desde goles decisivos hasta momentos inolvidables, Mora ha contribuido a crear recuerdos imborrables en Providence Park , señala el mensaje del club.

Con esta nueva aventura en el fútbol azteca, Felipe Mora posterga por ahora su deseado regreso a Universidad de Chile, club con el cual obtuvo el título en 2017.