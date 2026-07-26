Felipe Mora se despidió a lo grande de su equipo en la MLS

Archivo - Chile.- Felipe Mora anotó golazo en aplastante triunfo del Portland Timbers en la MLS - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El chileno hizo los dos goles en la victoria de Portland.

Felipe Mora jugará a partir del segundo semestre de este año en San Luis de Potosí, en México.

El delantero chileno pone fin así a su experiencia en la MLS vistiendo los colores de Portland, club en el cual este sábado jugaría su último encuentro.

Y el adiós de Mora fue a lo grande porque con dos soberbios cabezazos tras sendos servicios de esquina (56 y 67 ) le dio el triunfo por 2-1 como local a su ahora ex equipo frente a Salt Lake, que había abierto la cuenta a los 18 con anotación de Juan Sanabria.

El goleador nacional fue sustituido a los 72 por otro chileno -Alexander Aravena- y se fue en medio de vítores de los seguidores de Portland que lo reconocen como una de las figuras del equipo en las últimas temporadas.