Felipe Mora habló sobre la opción que tuvo de volver a la U en este 2026

Futbol, Chile vs Venezuela. Eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Felipe Mora es fotografiado durante el partido de las clasificatorias al mundial de la Fifa 2026 contra Venezuela disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

El delantero chileno admitió que tuvo conversaciones con el cuadro azul, pero que su retorno no se concretó tras extender su contrato con el Portland Timbers de la MLS.

Desde hace rato que se ha vinculado a Felipe Mora con un posible regreso a Universidad de Chile. De hecho, el delantero chileno, quien milita en el Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos, tuvo la chance para volver a los azules en este inicio de 2026, lo cual no se concretó porque el cuadro norteamericano le extendió su contrato.

El propio atacante nacional se refirió a la frustrada chance y admitió que tuvo conversaciones con la dirigencia del conjunto estudiantil.

"Estuvimos en conversaciones (con la U), pero yo tenía una renovación acá en el club (Portland Timbers) que era por parte del club, si es que ellos querían contar conmigo para este 2026. Ejercieron ese año de extensión, así que me queda este año acá", expresó el ariete en conversación con TNT Sports.

Sobre su paso por el elenco universitario, con el que fue campeón en 2017, recordó: "Para mí fue un sueño estar en la U, y ser campeón con el equipo que me gusta. Siempre intenté dar lo mejor. Fue un año maravilloso".

"Siempre lo he dicho que en algún momento me gustaría volver al club. Obvio que se tienen que dar muchas circunstancias, que el club quiera contar contigo, por ahí temas de contrato. Pero el club (Portland) ejerció el año de extensión y me tocó quedarme este 2026. Vivo el día a día, pero siempre está la posibilidad (de volver a la U)... Lo más importante es que quieran contar contigo, estoy abierto a todas las posibilidades", sentenció Mora.