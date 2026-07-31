Felipe Mora vuelve al fútbol mexicano como fichaje del Atlético San Luis

Futbol, Chile vs Venezuela. Eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Felipe Mora es fotografiado durante el partido de las clasificatorias al mundial de la Fifa 2026 contra Venezuela disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El delantero chileno partió del Portland Timbers de la Major League Soccer para regresar al balompié azteca, donde tuvo pasos por los Pumas y el Cruz Azul.

Después de más de cinco años en el Portland Timbers de la Major League Soccer, Felipe Mora partió de Estados Unidos para regresar a México.

El delantero chileno vuelve al balompié azteca como flamante refuerzo del Atlético San Luis, elenco que oficializó su fichaje durante el jueves.

"Nos complace anunciar la llegada del futbolista chileno Felipe Mora, que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora a nuestro equipo", publicó el club en sus redes sociales.

De esta manera, el atacante nacional defenderá la tercera camiseta en su carrera en México, luego de los pasos que tuvo por los Pumas UNAM y el Cruz Azul.