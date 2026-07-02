Felipe Salomoni se despidió de la U con emotivo mensaje: "Gracias por lo vivido"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Felipe Salomoni es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Deportes La Serena disputado en el - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El defensa argentino parte del cuadro azul tras arribar al club hace un año. En su adiós, el lateral publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Un año duró la estadía de Felipe Salomoni en Universidad de Chile. Tras arribar a mediados de 2025, el defensa argentino partió del duadro azul en esta segunda parte de la temporada.

De hecho, el zaguero trasandino se despidió del conjunto estudiantil con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales en las últimas horas.

"Llegó el momento de despedirme de esta gran institución", comenzó escribiendo el lateral izquierdo en su cuenta de Instagram.

Luego, el jugador agradeció a "compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha".

Por último, Salomoni cmentó: "Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre".