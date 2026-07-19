En Fernández Vial aspiran a retornar a Primera en un máximo de cuatro años

Futbol, Arturo Fernandez Vial vs Deportes Concepcion. Octavos de final, Copa Chile 2023. Jugadores de Arturo Fernandez Vial celebran el triunfo contra Deportes Concepcion durante el partido de primera division disputado en el estadio Ester Roa de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

César Torres, presidente de la Corporación del cuadro penquista, se refirió a los objetivos del Almirante y advirtió que "a momento de pasar al futbol profesional hay un salto cuantitativo gigantesco".

Tras un año de inactividad, Fernández Vial volvió a competir para este 2026 en el torneo de Tercera B y aunque de momento están fuera incluso de la zona de playoffs para subir de categoría, en el cuadro penquista aspiran a volver lo antes posible a lo más alto del fútbol chileno.

Así lo hizo saber César Torres, presidente de la Corporación del elenco aurinegro, quien en conversación con Sabes Deportes explicó que "la proyección de este año es subir. Nosotros acabamos de asumir en el directorio y el anterior planificó todo en cuanto a lo deportivo. Nos encantaría que en Primera División estuviésemos en 2028 o 2030".

En esa misma línea, el mandamás del conjunto del Biobío reconoció que "sería lo ideal, es una especie de utopía a lo mejor pensar en eso. Hay un trabajo institucional que hay que hacer".

No obstante, el dirigente admitió que "al momento de pasar al futbol profesional hay un salto cuantitativo gigantesco. Tienes que ser sociedad anónima. Si así resultara, tenemos que elegir bien y redactar un buen contrato".

Por último, el timonel del Almirante afirmó que "no puedo hacer una proyección especifica, podría decir que en 2032 Fernández Vial esté jugando Libertadores, pero sería vender humo. Hay que ser aterrizado".