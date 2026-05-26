Fernando Cornejo estaría en la órbita de Colo Colo

Futbol, Palestino vs Flamengo. Fase de grupos, Copa Libertadores 2024. El jugador de Palestino Fernando Cornejo, jcelebra su gol contra Flamengo durante el partido de copa libertadores por el grupo E disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 26 May. (ATON) -

En Ecuador afirmaron que el volante nacional, con gran presente en Liga Deportiva Universitaria de Quito, sería una de las cartas que maneja el Cacique para el segundo semestre.

A falta de dos fechas para el término de la primera rueda del Campeonato Nacional, el líder del certamen, Colo Colo, ya se estaría moviendo en el mercado con miras al segundo semestre del año.

Así lo dieron a conocer en Ecuador, donde empezó a circular el rumor de que el cuadro popular estaría tras lo pasos del volante nacional Fernando Cornejo, quien atraviesa un buen momento en Liga Deportiva Universitaria de Quito.

"La dirigencia del Cacique lo considera como una buena alternativa para este mercado. Con 30 años, ha tenido dos temporadas sólidas con el Rey de Copas y se ha ganado a pulso su presencia recurrente como titular", indicó el medio MR Offside en su cuenta de X.

El mediocampista chileno arribó al cuadro universitario a mediados de 2024 y desde entonces ha disputado 85 partidos, aportando con diez goles y cuatro asistencias.

Cabe recordar que previo a su salto al conjunto merengue, Cornejo defendió las camisetas de Cobreloa, Audax Italiano, Coquimbo Unido, Universidad de Chile y Palestino.