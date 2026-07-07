Fernando Díaz adelanta posibles nuevas salidas de Deportes Concepción

Futbol,Concepcion vs Huachipato Copa Chile 2026 El entrenador de Concepcion Fernando Diaz es fotografiado en el estadio Cap de Talcahuano. 24/06/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, Concepción vs. Huachipato Copa Chile 2026 Concepción coach - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jul. (ATON) -

"Nano" afirmó que siguen trabajando en la conformación del plantel para el segundo semestre y le abrió la puerta a potenciales refuerzos.

Fernando Díaz, director técnico de Deportes Concepción, dio luces sobre el mercado de pases del cuadro penquista, que tras desprenderse del central Cristian Suárez, sumó al lateral izquierdo Cristian Riquelme y al mediocampista paraguayo Fernando Martínez.

Tras la victoria sobre Deportes Temuco, el adiestrador del elenco lila admitió que "hay que ver en qué otra posición podamos necesitar, nos quedan dos espacios (para reforzar). Seguramente vamos a elegir ahí, pero hemos hablado de qué posiciones podrían ser".

Eso sí, el DT aclaró que podría haber más salidas. "También definir lo de algún jugador del plantel que se quede o se va, porque hay algunos jugadores o un jugador que puede que se quede, que se va, estamos así. Nosotros no sabemos mucho, así que esperemos que se dilucide eso para determinar el puesto que vamos a traer", puntualizó.

De todas maneras, "Nano" afirmó que al margen de la partida de Suárez "un central tampoco es prioridad. Nuestro equipo hoy es competitivo, pero sí hay que tener más variantes".

Por lo pronto, Deportes Concepción se alista para enfrentar este domingo a Deportes Puerto Montt en un duelo que define al puntero del Grupo H de Copa Chile con miras a los octavos de final.